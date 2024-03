A Secretaria Regional de Inclusão e Juventude (SRIJ) tem incrementado, nos últimos anos, através da Direção Regional da Cidadania e Assuntos Sociais (DRAS), o número de ações de sensibilização e formação sobre os novos desafios e oportunidades na área do consumo.

Naquela que é considerada uma “era digital”, marcada pela Inteligência Artificial, Ana Sousa, governante, frisou que “estar capacitado para utilizar as ferramentas tecnológicas é o caminho mais seguro para todos os consumidores”.

Em 2023, as iniciativas para capacitação dos consumidores chegaram a mais de seis mil madeirenses. Já este ano, mais de 300 pessoas puderam beneficiar de conteúdos formativos direcionados para um consumo seguro e inteligente. Os números foram avançados, esta manhã, pela secretária regional de Inclusão e Juventude.

Ana Sousa encerrou as comemorações do ‘Dia Mundial dos Direitos do Consumidor’, uma cerimónia organizada pela Secretaria Regional de Inclusão e Juventude que colocou em cima da mesa temas como a revolução digital, a inteligência artificial e o consumidor do futuro.

“O consumidor do futuro está mais conectado do que nunca, mas também enfrenta novos desafios e vulnerabilidades. Da privacidade dos dados à transparência nas transações ao potencial risco de desinformação, passando pela equidade no acesso aos benefícios da tecnologia, há uma série de questões cruciais para garantir que a revolução digital seja verdadeiramente inclusiva e centrada nas necessidades das pessoas”, sublinhou.

Para Ana Sousa é crucial que a sociedade e as entidades habilitadas respondam “de modo proactivo e positivo a este desafio, implementando as ações necessárias à promoção da literacia digital das nossas comunidades”.

Reforçar a realização de iniciativas que permitam uma reflexão conjunta e uma partilha de diferentes perspetivas em torno de uma temática tão transversal é, vincou Ana Sousa, “imperativo”.

O Dia Mundial do Consumidor foi, hoje, assinalado, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), com preleções de especialistas em diversas áreas. Artur Batista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Marta Sotto-Maior, consultora internacional e Paulo Abreu, da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, submeteram a reflecção os temas predominantes do consumo na sociedade atual.

A cerimónia contou ainda com um momento de dança contemporânea, a cargo dos alunos da Casey’s Dance Studio. José Manuel Rodrigues, líder da ALRAM, e Graça Moniz, diretora regional da Cidadania e dos Assuntos, abriram o ciclo de intervenções. Ambos destacaram a importância do conhecimento e da salvaguarda dos direitos do consumidor, na era da revolução digital.