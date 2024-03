A sede de candidatura às internas do PSD-Madeira, por parte de Manuel António Correia, abre hoje pelas 18 horas e está localizada no Largo do Chafariz.

“Conheça este projeto que apresenta uma solução política responsável, estável e credível para o PSD e para a Região Autónoma da Madeira”, convida a nota divulgada.

Manuel António Correia, recorde-se, concorre à liderança no PSD-M contra Miguel Albuquerque. As eleições internas estão marcadas para o próximo dia 21 de março.