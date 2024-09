A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude juntou-se hoje ao Banco Alimentar contra a Fome numa ação que visa promover o combate ao desperdício de alimentos.

A iniciativa teve lugar no Madeira Shopping, onde Ana Sousa teve oportunidade de recordar o papel da instituição liderada por Fátima Aveiro.

“O desperdício começa no nosso prato. São enormes os desafios que a humanidade tem pela frente. Seja na ilha, no continente ou no planeta, é inevitável e inadiável a mudança de comportamentos de cada um de nós, produtores e consumidores”, vincou.

A secretária regional agradeceu ainda a toda a equipa do Banco Alimentar na Madeira, liderada por Fátima Aveiro, pelo “trabalho desenvolvido na luta contra o desperdício alimentar que representa já uma significativa parte da atividade do Banco Alimentar da Madeira”, acrescenta a mesma nota emitida pela Secretaria.

“Esta consciência coletiva da perda e do desperdício alimentar terá de ser incentivada, como bem faz o Banco Alimentar da Madeira, há mais de trinta anos, com a recuperação de excedentes e angariação de doadores alimentares”, defendeu ainda Ana Sousa.

Para assinalar o ‘Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar’, o Banco Alimentar apresentou, na praça central do Madeira Shopping, o projeto ‘Cozinhar com o Banco Alimentar’, iniciativa que juntou vários chefes e uma nutricionista. Para além das demonstrações sobre como reutilizar os alimentos na cozinha, o Banco Alimentar promoveu jogos direcionados para crianças e adultos, como forma de sensibilização contra o desperdício alimentar, numa jornada de diversão e conhecimento.