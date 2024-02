A Secretaria Regional das Finanças nega em comunicado ter beneficiado de jantares de Natal oferecidos, em 2022 e 2023, em resposta a notícias que vieram a público, alegadamente com base no Ministério Público, no âmbito da megaoperação de corrupção na Madeira.

“É absolutamente falso que a Secretaria Regional das Finanças tenha tido as despesas das festas de Natal oferecidas. Como é facilmente comprovável e como tradicionalmente e historicamente acontece em todos os jantares desta Secretaria Regional, são os funcionários que pagam o próprio jantar. Foi o que aconteceu em dezembro de 2023, com cada pessoa – num total de 248 –, a pagar 40 euros, por um menu que incluía: variedade de iguarias a constar no buffet, welcome drink antes e após o jantar, animação”, esclarece a fonte.

Relativamente ao Natal de 2022, adianta o comunicado, o jantar da Secretaria Regional das Finanças “decorreu no Hotel Pestana Casino Park”, propriedade do Grupo Pestana, pelo que, ao contrário do que foi escrito, sublinha a fonte, as faturas não poderiam estar no gabinete de Avelino Farinha.

O departamento governamental lembra que realiza o seu jantar de Natal todos os anos e que, para o conívio de 2023, “os contactos com os hotéis/restaurantes com capacidade para acolherem até cerca de 300 pessoas, começaram a ser realizados entre junho e setembro”. Foram pedidos, segundo o comunicado, orçamentos ao Restaurante Lagar, ao Hotel Savoy Palace, ao Hotel CR7 Pestana, ao Casino Park Hotel, “tendo sido o Savoy Palace o operador económico que, para além de ainda estar disponível nas datas solicitadas, apresentou o preço mais barato, na relação qualidade/preço”.

“Este conjunto de suspeições vis e torpes sobre um momento de convívio entre todos os funcionários públicos, não só afetam o rigor e o bom nome da Secretaria Regional das Finanças, mas também de todos os seus colaboradores, pelo que nos compete repudiar e, em abono da verdade, emitir este esclarecimento a todos os Madeirenses”, conclui assim o comunicado.