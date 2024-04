Bom dia!

A Segurança Social confirma ao JM ter recebido quatro reclamações formais envolvendo três estruturas residenciais para pessoas idosas geridas por privados. Duas denúncias não se confirmaram, uma das quais apontava para um caso de sarna. Prosseguem as restantes ações inspetivas relacionadas com maus-tratos a utentes.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um desafio. Intolerantes ao glúten enfrentam preços abusivos. São escassas e caras as opções para quem é intolerante ao glúten, vinca ao JM Rita Jorge, da Associação Portuguesa de Celíacos. Débora Correia, celíaca, admite nunca ter conseguido lidar bem com as limitações alimentares.

Saiba ainda que reembolsos do IRS demoram em média 16 dias e que abril conta com 42 escalas com sete estreantes em 30 dias.

Seis interessados em criar parque de estacionamento no Porto Moniz e outro assunto de relevo. Propostas para conceção, construção e exploração do espaço oscilam entre os 500 e os 900 mil euros.

Destaque ainda para o 25 de Abril. USAM preocupada com a “ameaça” da extrema-direita. Alexandre Fernandes lamenta que a desigualdade salarial seja “cada vez maior” e entende que a democracia “tem de ser trabalhada”.

Não perca também a notícia que dá conta de animais utilizados para angariar dinheiro para a toxicodependência. ‘Ajuda a Alimentar Cães’ pede fiscalização urgente para evitar “negócio no centro do Funchal”.

