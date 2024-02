Os sapadores florestais receberam diversos equipamentos para apoio à sua atividade. A secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, acompanhada pelo conselho diretivo do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), esteve, no fim de semana passado, presente no momento de entrega deste equipamento aos sapadores florestais.

As duas equipas de sapadores florestais do IFCN, cada uma constituída por cinco elementos, encontram-se neste período a efetuar trabalhos de limpeza em múltiplos locais, nomeadamente nas serras do Funchal, perímetro florestal do Poiso, Paul da Serra e perímetro florestal do Porto Moniz.

Casa das Sorveiras para apoio ao IFCN

A secretária regional visitou ainda a Casa das Sorveiras, no Pico do Areeiro, recentemente alvo de trabalhos de manutenção. Esta casa, de acordo com a governante, servirá de apoio às diversas atividades florestais realizadas pelo IFCN.

A Casa das Sorveiras, cujo nome se encontra associado à ‘sorbus maderensis’, espécie endémica da ilha da Madeira, da família das rosaceae, está situada a 1.530 metros de altitude, em plena zona especial de conservação do maciço montanhoso central da ilha da Madeira, área da Rede Natura 2000 e de Parque Natural da Madeira.