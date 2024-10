Patrício Fernandes, empresário do concelho na área dos eventos, defendeu esta manhã no Fórum ‘São Vicente Social’ a criação de um projeto de integração para estrangeiros que pretendam se fixar no concelho.

Lembrando que já há muitas pessoas de fora que compraram terrenos e casas na costa Norte, o empresário entende ser necessário a implementação de uma medida desta natureza que se constitui ainda como uma forma de combater a desertificação.