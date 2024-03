O exercício de memória num quadro político, de acordo com Miguel Albuquerque, que participa no aniversário da Junta de Freguesia de São Martinho, é essencial fazer para perceber o que foi feito, observando o porgresso e crescimento “exponencial” a que se assistiu no Funchal e em São Martinho.

Miguel Albuquerque falou no “esforço titânico” feito nos últimos trinta anos no Funchal, evocando, ademais, os discursos extremistas e partidos extremistas.

“Não há nenhuma dúvida que, apesar dos problemas que persistem, os índices desta freguesia são extremamente positivos”, asseverou Miguel Albuquerque, apontando à construção de mais habitação, falando em habitação cooperativa e habitação a custos controlados.

Sobre as críticas a propósito do crescimento do segmento de luxo em habitação, vincou o seguinte: “O preço do imobiliário é o resultado da atractividade da freguesia e da Região”, concluiu.

Assinala-se hoje o 445.º aniversário da Freguesia de São Martinho, cujas comemorações decorrem no Parque Urbano da Nazaré.