A II Semana do Ambiente de Santa Cruz arrancou hoje com a cerimónia municipal do hastear das bandeiras Eco-Escolas, na Escola Básica de 1º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço.

Na ocasião, a vice-presidente Élia Ascensão anunciou que o Município de Santa Cruz está a trabalhar na segunda fase do ‘Santa Cruz a Separar para Reciclar’, que prevê a aquisição de mais 3000 ecopontos domésticos para recolha porta a porta, cinco viaturas de recolha, cinco óleões e cinco eco-ilhas, num valor superior a 2 milhões de euros.

Élia Ascensão referiu que a Semana do Ambiente tem alargado, nos últimos anos, o âmbito da iniciativa internacional ´Hora do Planeta’, à qual Santa Cruz se associou desde o início, “refletindo a importância que as questões ambientais têm no nosso programa de desenvolvimento concelhio.”

Trata-se, sublinhou, de uma iniciativa de caráter multidisciplinar, com objetivos vários, sendo um deles a sensibilização, nomeadamente das camadas mais jovens, para a questão ambiental e para a importância de todos fazermos localmente a nossa parte para uma política ambiental global em prol da nossa casa comum, que é este planete que habitamos.

“Sabemos, por experiência, que todo o investimento ambiental cai por terra se não houver um envolvimento da sociedade como um todo. Esta questão é particularmente visível na área da recolha dos resíduos sólidos, onde apesar da aposta na reciclagem e na criação de um ecocentro para recolha de materiais diferenciados, continuam as más práticas de abandono de monstros na via pública, uso indevido dos contentores e até depósito de matérias perigosas junto dos pontos de recolha, como restos de óleos industriais e outros”, vincou.

A autarca realçou que em política ambiental não basta apenas investir, há que desenvolver todo um trabalho de sensibilização multidisciplinar, envolvendo a sociedade e criando laços e compromissos que vão muito além do trabalho público e das premissas políticas.

Neste âmbito, defendeu, ainda, que urge também criar uma cultura de maior respeito pelos trabalhadores que garantem a limpeza do espaço público, pelo que esta semana pretende também valorizar e cultivar o orgulho nos homens e mulheres que trabalham para garantir a sustentabilidade ambiental do nosso concelho.

A Semana do Ambiente voltará, assim, a estar focada nos objetivos tradicionais da sustentabilidade do Planeta, da poluição luminosa, da questão animal, mas também terá uma grande aposta na ligação com as escolas, nomeadamente através de visitas aos serviços municipais relacionados com o ambiente, no sentido de dar a conhecer e de implementar uma cultura de valorização de todo o trabalho realizado e das pessoas que todos os dias dão muito de si à limpeza do concelho. “Acreditamos no efeito multiplicador do exemplo das crianças em relação aos adultos, levando a mensagem dos serviços que estão disponíveis e da importância de os utilizar em prol de um bom ambiente para todos. “Será, por isso, uma semana em que renovaremos o nosso compromisso a favor de uma praxis política que, nesta importante área, envolva toda a sociedade, reeduque para boas práticas e salve o nosso Ambiente, através da premissa de agir localmente para contribuir globalmente para um Planeta mais sustentável”.

Na cerimónia desta manhã participaram 400 crianças. Esta tarde, o programa continua com uma ação de conservação e reflorestação do terreno municipal circundante ao Centro Oficial de Recolha Animal.”