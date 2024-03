A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que, desde 2019, já foram administradas 1.665 vacinas antirrábicas e foi feita a identificação eletrónica de 1.161 animais.

A autarquia tem realizado, anualmente, campanhas de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica dando continuidade ao Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ).

“Sabemos que esta grande adesão, contribui para que haja uma redução significativa nos animais errantes, pois desta forma, sempre que é encontrado um animal a deambular na via pública é verificada a presença de microchip e devolvido ao seu respetivo tutor. Este procedimento tem também como consequência direta a redução do número de animais recolhidos ao CROA, por falha em identificar o seu tutor.

Para os Munícipes de Santa Cruz, esta Campanha é gratuita, devendo para este efeito inscreverem-se na sua respetiva Junta de Freguesia. São realizadas uma campanha por Junta de Freguesia por semestre, o que dá a totalidade de duas campanhas anuais por Junta do Concelho de Santa Cruz. O Município disponibiliza também o verso da fatura da água com a informação sobre as datas e local de realização destas Campanhas.

No ano de 2024, o arranque destas Campanhas foi feito dia 19 de março na casa da Cultura de Santa Cruz entre as 18:00h e as 20:00h. Uma iniciativa inserida na Semana do Ambiente, na qual foram atendidos 36 animais durante as duas horas de realização da campanha”, pormenoriza o gabinete de comunicação da Autarquia.