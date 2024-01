Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz; o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira; e o técnico da proteção civil, Municipal, Renato Baptista, visitaram hoje as ações que estão em curso e as perspetivas para reforçar a segurança do concelho face ao risco de incêndios rurais.

O município, numa nota publicada na sua página oficial, recordou que está, atualmente, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, a operacionalizar faixas de gestão de combustível em terrenos municipais que se encontram próximos da rede viária e habitações, num investimento de aproximadamente 21 mil euros.

“Estas medidas visam não só prevenir, mas também criar zonas estratégicas para facilitar a resposta em caso de incêndio”, aponta, acrescentando que, além disso, há projetos em fase de planeamento para executar a redução de combustível vegetal em linhas de água (ribeiras) que estão dentro do aglomerado urbano e, ainda, a criação de faixas de redução de combustível em áreas com maior potencial de incêndio.

A Câmara perspetiva que estas ações estejam em execução antes do período crítico de incêndios.