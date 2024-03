Foi no âmbito da Semana do Ambiente de Santa Cruz, que a autarquia procedeu à entrega de mais equipamentos de proteção individual para uso diário nas diversas tarefas realizadas pelos trabalhadores da Subunidade de Jardins da Divisão de Ambiente do Município de Santa Cruz.

É um investimento na ordem dos 4.500 euros, “que se insere na política de investimento municipal nos espaços verdes e ajardinados. Note-se que o investimento do Município de Santa Cruz na área dos espaços verdes e ajardinados tem vido a ser reforçado progressivamente, com a colocação de sistema de rega autónomo em diversas locais do concelho, com prevalência nas áreas mais densamente povoadas, como são as freguesias do Caniço e de Santa Cruz”, informa o gabinete de comunicação da Câmara em nota endereçada às redações.

“Desta feita, o reforço fez-se em meios técnicos e de proteção individual, tendo sido entregues capacetes de proteção, luvas anti-corte, calças anti-corte, óculos de proteção para o serviço de poda e desbaste de árvores e arbustos. Foram também entregues viseiras, caneleiras e óculos de proteção e luvas para o serviço de manutenção de espaços verdes com utilização de roçadoras, uma motosserra, dois sopradores e duas roçadoras e consumíveis.

Paralelamente, o Município de Santa Cruz tem apostado na valorização profissional dos seus trabalhadores, sendo que no decorrer do dia 19 de março, quatro trabalhadores da mesma Subunidade participaram numa ação de sensibilização com o tema da Fitossanidade Florestal em Espaços Verdes não Florestais, promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IFCN-IP, RAM. Uma ação de formação que abordou temas como a biologia da árvore, pragas e doenças, intervenções de corte e abordagens terapêuticas.

No 20 de março, em antecipação das comemorações do Dia Mundial da Árvore, teve lugar uma demonstração de corte de árvores em altura, com recurso a escalada com cordas, realizada por técnicos habilitados para o efeito e com vasta experiência neste tipo de poda, que decorreu nos jardins do Tribunal de Santa Cruz, com a realização de poda de segurança de uma Sumaúma, tendo sido removidos ramos secos. Foi ainda realizada uma demonstração de tratamento preventivo de palmeiras contra a praga do escaravelho da palmeira com recursos a técnicas de endoterapia”, rematam.