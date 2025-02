A Câmara Municipal de Santa Cruz, reunida hoje, aprovou, por unanimidade, vários apoios a estudantes universitários, num total de mais de 300 mil euros. Para o presente ano letivo, foram aprovados 274 mil e 900 euros para a bolsa de estudo ordinária (582 habilitados), 15 mil e 900 euros para a bolsa de estudo de mérito (53 habilitados) e 13 mil e 800 euros para a bolsa de estudo artística (46 habilitados).

Segundo nota divulgada, há instantes, por aquela Autarquia, falta o apoio para a bolsa de estudo de doutoramento, que não foi concedido. Mas o valor para esse fim foi aprovado na reunião de hoje e é de 1500 e 1000 euros respetivamente, para os candidatos que estejam nessa fase de formação fora e dentro da Região.

Neste encontro, foi também aprovada, por unanimidade, a abertura do período de inscrições para o concurso Santa Cruz em Flor 2025, que decorrerá de 4 de abril a 5 de maio. Trata-se de uma iniciativa composta pelas categorias empreendimentos turísticos e a AL; escolas, entidades e instituições sem fins lucrativos com sede no concelho; janelas e varandas; jardins unifamiliares; montras e espaços comerciais/empresariais e ainda quintas.

A reunião de hoje foi ainda palco da aprovação da abertura do período para submissão de candidaturas ao apoio ao Movimento Associativo 2025 que decorrerá de 3 a 31 de março. A propósito, o Município de Santa Cruz destaca que, até a data, esta política permitiu o desenvolvimento de 426 projetos em diferentes áreas, nos últimos sete anos, distribuídos por 320 entidades. Isto num total de 1.178.083, 37 euros.

A Autarquia realça que as candidaturas podem ser apresentadas por escrito sob a forma de projeto fundamentado, pessoalmente, junto da Secretaria-Geral, expedidas por correio registado, com aviso de receção, para a Câmara Municipal de Santa Cruz, ou através da plataforma do Portal do Movimento Associativo do Município de Santa Cruz .