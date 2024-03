A Câmara Municipal de Santa Cruz assinalou, hoje, numa parceira com a UMAR, o Dia Internacional da mulher, com uma tertúlia intitulada ‘Histórias de Vida’.

A iniciativa, que teve lugar na Casa da Cultura, e que contou com a presença da presidente da autarquia, Élia Ascensão, serviu de apresentação do projeto ‘Mulheres de Santa Cruz, Mulheres de Liberdade’, que está a ser desenvolvido pela UMAR, com coordenação de Joana Martins, e que tem por objetivo a valorização da memória da liberdade, sob um ponto de vista feminista, pela voz de mulheres de Santa Cruz que contribuíram e contribuem para a história dos movimentos de liberdade na Região.

O projeto pretende assim investigar sobre os percursos de vida no feminino do concelho de Santa Cruz, selecionando os que, de alguma forma, contribuíram para a concretização da liberdade, em todas as suas vertentes. Foram entrevistadas 12 mulheres das diferentes freguesias, com experiências pessoais distintas, e das mais variadas idades e contextos sociais.

Segundo o projeto apresentado pela UMAR, pretende-se, com este trabalho, a fixação de testemunhos e construção de registos de memórias e de vivências de mulheres santa-cruzenses que, de outra forma, se perderiam; a partilha de experiências e memórias de mulheres de Santa Cruz, com percursos pessoais diversos, mas com objetivos muito concretos e comuns a todas; a reflexão sobre os preconceitos, discriminações e violências vividos; a valorização de todas as fases da vida de uma mulher; e enaltecer e homenagear o papel destas mulheres na construção da sua liberdade pessoal e cívica como contributos importantes para a liberdade coletiva.

Na tertúlia de hoje participaram Júlia Caré, professora; Ana Carina Teixeira, nutricionista e atriz; Maria da Graça Nóbrega, religiosa do Externato São Francisco de Sales; e Tânia Abreu, arquiteta e formadora.

Na oportunidade, a presidente Élia Ascensão sublinhou que apesar das mulheres terem já alcançado uma lista generosa de direitos, a igualdade de oportunidades e os exemplos de valorização da figura feminina ainda são contidos e resultado de muita resiliência e capacidade de superação extraordinária das próprias mulheres.