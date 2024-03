Decorrerá amanhã, sexta-feira, no Salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal de Santa Cruz, a cerimónia de assinatura de protocolo para a instalação de Desfibriladores Automáticos Externos.

A iniciativa acontece a partir das 11 horas.

Este protocolo enquadra-se no programa ‘Município Cardioseguro’, que visa dotar espaços públicos no Município de Santa Cruz, com Desfibriladores Automáticos Externos (DAE), sendo que esta iniciativa proativa, tem como objetivo primordial reduzir o tempo de resposta em casos de emergência cardíaca.