Decorreu ontem no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, a assinatura dos contratos dos 24 recrutas que integrarão os quadros da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Em comunicado, a autarquia fala num “ponto alto para o município, que aguardava há 20 anos por esta realidade” e para Filipe Sousa, que assumiu o compromisso com a Companhia de Bombeiros e com os munícipes, num investimento para a formação destes novos recrutas que supera os 150 mil euros.

Dos 40 candidatos homologados na lista final, assinaram contrato 24 recrutas que iniciarão uma formação de 980 horas já no próximo dia 15 de abril, na Companhia de Bombeiros Sapadores de Lisboa, regressando à Madeira em outubro, seguindo-se seis meses de estágio em contexto de trabalho. Os restantes 16 candidatos ficam em lista de recrutamento, tendo já o presidente manifestado a intenção de avançar com nova recruta a partir do próximo ano.

A formação em Lisboa resulta de um protocolo realizado entre o Município de Santa Cruz e Município de Lisboa, através do seu Regimento de Sapadores Bombeiros.

O envelhecimento do corpo de bombeiros de Santa Cruz é uma realidade há muito identificada pela autarquia, mencionada também no relatório de posse do comandante do CBSSC, como forma até de responder a uma necessidade operacional da companhia, cuja média de idade dos bombeiros é de 55 anos e com uma previsão de saída de 25 bombeiros para a reforma.