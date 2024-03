O SANAS Madeira foi esta quinta-feira o destaque da revista International Maritime Rescue Federation (IMRF), com o comandante operacional, Ângelo Abreu, a abordar a realidade da Associação de Socorro no Mar, que tem como principal caraterística a busca e salvamento no mar.

Sublinha que as pequenas organizações marítimas “SAR- Search And Rescue”, a qual se engloba, têm sempre de utilizar os seus recursos limitados e trabalhar em estreita colaboração com o comandante da Zona Marítima da Madeira (ZMM), para que as operações sejam conduzidas de forma eficaz. Além disso, constatou que o SANAS Madeira é responsável pelas operações de Segurança e Salvamento Marítimo do Aeroporto Internacional da Madeira.

Atualmente, o SANAS tem 34 membros, dos quais 27 são voluntários, revelou o comandante ao International Maritime Rescue Federation. Ângelo Abreu vincou que um dos principais desafios que enfrenta é a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre os perigos do mar.

Em particular os turistas que se colocam em risco ao nadar nas margens de algumas das piscinas naturais da Madeira, o que pode arrastá-los para o mar sem qualquer possibilidade de regressar à costa com segurança.“Estas são as chamadas de emergência mais frequentes que recebemos e, apesar de todos os avisos, é um problema recorrente e alguns incidentes resultaram na perda de vidas”.

Tal como muitas outras organizações SAR em todo o mundo, o responsável pelo socorro do SANAS Madeira acrescenta que o “sacrifício, a experiência dos nossos tripulantes e os barcos bem conservados colocam o nosso desempenho num nível incrivelmente elevado”.

Ângelo Abreu está muito otimista quanto ao futuro de sua organização, adiantando os planos para 2024: “Ampliar o nosso conhecimento e melhorar a nossa capacidade de primeiros socorros. Também queremos atualizar os nossos botes salva-vidas e recrutar mais voluntários. Embora tenhamos um longo caminho pela frente, sabemos que podemos ser melhores e muitas destas coisas tornar-se-ão realidade com mais financiamento. Acredito que podemos chegar lá, e com esforços consistentes, focados no bem-estar das nossas tripulações e daqueles que resgatamos, continuaremos a fazer a diferença diariamente”, observou.