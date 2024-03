No próximo dia 23 de março, o Saccharum, hotel da coleção Savoy Signature, vai aderir à ‘Hora do Planeta’, em apoio à iniciativa de consciencialização ambiental World Wide Fund for Nature (WWF).

A missão irá ser levada a cabo através de um jantar sustentável, aprazado para as 20h30, como forma de alertar para a preservação do ambiente, através de escolhas culinárias comprometidas com a saúde ambiental.

O restaurante ‘Alambique’ irá proporcionar aos interessados a embarcar nesta aventura uma experiência gastronómica à luz das velas, com duas opções de menus de degustação, de três e de quatro pratos com ingredientes frescos, sazonais, muitos deles colhidos na fazenda da Meia-Légua, a horta de três hectares da Savoy Signature localizada na Ribeira Brava.

“Cuidadosamente elaborado o menu destacará a importância de apoiar práticas agrícolas sustentáveis, reduzindo o desperdício de alimentos e valorizando a biodiversidade. Cada prato é uma celebração da riqueza natural que o nosso planeta nos proporciona e é preparado com cuidado e respeito pelo meio ambiente”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

Para dar continuidade à intenção de contribuir para a sensibilização, as luzes da fachada do hotel também irão ser desligadas durante uma hora.

Refira-se que a ‘Hora do Planeta’ é um evento global que acontece desde 2007 para aumentar a conscientização sobre as questões ambientais e promover ações sustentáveis, ao qual o hotel da Calheta se associa há vários anos.

No dia anterior, a 22 de março, o Saccharum e o Calheta Beach participam ainda numa iniciativa de limpeza da praia local, a partir das 10h00, organizada pela Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta.

“Esta atividade visa promover a preservação do ambiente marinho e conscientizar a comunidade sobre a importância da conservação costeira. Todos os interessados podem juntar-se a esta causa”, remata a mesma nota.