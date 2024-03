O regresso ao Governo do antigo secretário das Finanças, agora como diretor regional dos Transportes e MobilidadeTerrestre, é a manchete de hoje do JM.

Rui Gonçalves deixou Bruxelas para presidir ao Instituto que vai agregar essas áreas, mas a crise política impede, para já, a criação desse organismo. A alternativa é liderar a Direção Regional já existente.

Acompanhe o JM numa reportagem às grutas de Cavalum, em Machico, na rubrica ‘Perdidos e Achados’, desconhecidas de muitos e, atualmente, ainda mais, devido às más condições de acesso.

O Jornal dedica especial atenção à Feira do Livro, onde ontem foram lançadas duas obras que têm a Madeira como pano de fundo. Também em Cultura, fique a par das últimas novidades relativamente à programação da Semana do Mar, no Porto Moniz.

‘Tribunal dá razão às Finanças contra o JPP’ é outra chamada à primeira. O partido exigiu documentos sobre a Sociedade Teleféricos da Madeira, a Secretaria Regional das Finanças negou e o Tribunal deu razão ao Governo.

Por ser este o primeiro domingo do mês, é dia de JM Comes e Bebes, uma edição dedicada em grande parte à Gala do Guia Michelin, que passa a incluir mais um restaurante madeirense com uma estrela.