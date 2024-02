O líder do CDS-PP, Rui Barreto, esteve reunido precisamente durante uma hora com o representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

Na hora da saída, o centrista não confirmou notícias que têm vindo a ser veiculadas, dando conta da sua saída da nova solução de governo por ser um dos nomes implicados no processo judicial que fez cair o Governo Regional.

Rui Barreto falou numa maioria “robusta” da coligação PSD/CDS-PP, juntamente com o PAN como parceiro parlamentar, e continua a defender que o melhor cenário é pela apresentação de um novo governo, um novo líder, um orçamento e um programa de governo.

Sobre se o CDS tem estabelecido contactos com o parceiro da coligação, Barreto respondeu afirmativamente, mas não adiantando se esses contactos se prendem com a solução de governo.

O JM questionou Rui Barreto sobre se o CDS tem voto na matéria no que concerne à escolha do substituto de Albuquerque. O centrista recusou alongar-se sobre o tema e defendeu que são questões para se ter em “recato”.

Rui Barreto transmitiu ao representante da República que o acordo celebrado em 2019 com o PSD “mantém-se válido e não caducou”. “O CDS reitera a concordância com a solução e a estratégia que avançamos. Face a uma situação muito difícil, de uma crise judicial, é preciso separar os processos e nós temos soluções na autonomia para separar aquilo que é judicial. Nós entendemos que deve ser dada posse ao novo chefe do governo, ao novo governo, levando ao parlamento um novo programa de governo que funcionaria como uma moção de confiança e, logo a seguir, apresentar também um orçamento, dando aqui uma esperança e um recomeço”, elaborou o centrista.

Recorde-se que consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao representante da República para a Região recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira. O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.