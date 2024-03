Neste dia de encerramento de campanha, o Partido RIR agradece a todos os candidatos, militantes, apoiantes, bem como a todos os que demonstraram disponibilidade para os ouvir.

“Chegamos ao fim de mais uma caminhada que não significa o fim, mas sim uma transição para novos desafios e oportunidades. Sob o lema REAGIR pela Madeira alertamos os madeirenses e porto-santenses para não se deixarem levar pelo fanatismo partidário que só tem contribuído para o desgoverno e suspeitas de corrupção que atualmente se verifica na Madeira”, sublinham, num comunicado enviado à redação.

O partido entende que “atitudes de arrogância e do ‘quero, posso e mando’ não podem representar o povo madeirense e muito menos podemos aceitar que sejamos representados na Assembleia da República por 2 forças partidárias que nada fazem em abono da região”, apontou, entendendo que a mudança é necessária.

Para isso, “o eleitorado tem de dar um voto de confiança aos partidos que se propõem realmente a lutar pelos interesses da região”.

O RIR quer devolver o poder à “população distanciando-se das políticas tradicionais de esquerda e direita que pouco ou nada têm feito para levar a Madeira e o Porto Santo a bom rumo”.

“Acreditamos que é hora de uma alternativa centrista dar voz aos madeirenses e porto santenses, assumindo-se como o partido do cidadão comum, dos problemas reais, das vidas cada vez mais difíceis, dos trabalhadores, dos mais velhos, dos mais desfavorecidos, dos que nem sempre são estimados pela sociedade”, apontou.

Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o partido entende que é uma ocasião para celebrar as conquistas das mulheres

“E é neste sentido que terminamos com o apelo ao voto de todas as mulheres que estejam descontentes com o rumo que a nossa política está a tomar”, remata.