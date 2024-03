O deputado único do PCP, Ricardo Lume, a propósito da Apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PSD e CDS/PP, intitulado “ Cria o Programa de habitação pública apoiada denominado «Programa de Renda Reduzida»”, afirmou que este programa não chega a quem aufere do salário mínimo, sendo que da bancada social-democrata veio a resposta que, para esses casos, existem em vigor outros programas.

O deputado comunista concordou que a habitação condigna é um problema na Região, como, de resto, a CDU tem vindo a dar voz.