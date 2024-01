Foi com elogios à poncha da Serra de Água e ao trabalho árduo dos produtores locais “que muito contribui para a confeção desta bebida típica regional” que arrancou, hoje, mais uma edição da Mostra da Poncha e do Mel na praceta da Serra de Água.

Jorge Santos, vice-presidente da autarquia ribeira-bravense, frisou a importância deste evento que se traduz num “verdadeiro símbolo da nossa identidade e uma oportunidade para valorizar os nossos produtores locais, o produto Madeira, o sector económico, o comercio local e esta terra em particular”.

Destacou os apicultores, cuja produção na freguesia é “significativa”, bem como os produtores locais de cana-de-açúcar, tangerina, laranja ou limão que trabalham diretamente com os comerciantes para a confeção desta bebida regional, não esquecendo os artesãos da freguesia, quase em extinção, que se dedicam a criar os tradicionais paus da poncha.

“Numa freguesia conhecida pelas tascas da poncha, o comércio tem um enorme impacto na economia local, quer na criação de postos de trabalho, quer na articulação com a comunidade local e com os produtores. Daí que a autarquia tenha reiterado o seu apoio para a realização deste evento que vai na sua VIII edição e é muito mais do que uma mostra da poncha”, destaca a edilidade.

Aproveitando a presença do diretor regional de agricultura, Jorge Santos agradeceu, em nome da autarquia, todas as medidas e investimentos que o governo regional tem implementado para impulsionar o setor agrícola e gastronómico.

“Sabemos que o seu compromisso em fortalecer a economia local e promover o turismo sustentável tem trazido benefícios significativos para a nossa região”, frisou, reafirmando o compromisso em “continuar a trabalhar em parceria com o governo regional, para que juntos possamos impulsionar o desenvolvimento económico, preservar as nossas tradições e promover a Madeira como um destino turístico de excelência”.

Até domingo, dia 28, a Serra de Água acolhe expositores e stands, para além de uma variedade de ponchas e de muita animação musical.