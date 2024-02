O plano de cobertura do JM para as eleições legislativas nacionais de 10 de março inclui vários momentos.

Além da agenda diária da pré-campanha, o Jornal promoveu uma entrevista a cada um dos cabeças-de-lista das 17 candidaturas válidas no círculo eleitoral da Madeira. No espaço multimédia, o JM, a rádio JM FM e o canal NAMINHATERRA TV garantiram a realização de quatro debates. Para os primeiros três, que pode já rever, foram convidados grupos de cinco candidatos.

No primeiro momento, faltaram as cabeças de lista do Volt e do Ergue-te, alegando razões pessoais. No último destes três debates faltou o candidato do Chega por discordar do modelo seguido pelo Jornal.