A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, por unanimidade, a abertura do período para submissão de candidaturas ao Apoio ao Movimento Associativo para o ano de 2024.

De acordo com um comunicado da autarquia, as candidaturas poderão ser apresentadas a aprtir desta sexta-feira, dia 8, e decorrem até 8 de abril.

Segundo a presidente, Élia Ascensão, “nos últimos seis anos, este programa de apoio já permitiu o desenvolvimento de aproximadamente 354 projetos em diferentes áreas, distribuindo apoio por 268 entidades, num total de 903 112,16 euros”.

A Câmara de Santa Cruz dá assim continuidade ao programa de Apoio ao Movimento Associativo implementado desde 2017, nas áreas da cultura, desporto, social, educação formal e não formal, ambiente e património natural, promoção do desenvolvimento económico, promoção da igualdade de género, promoção da cidadania e dos direitos humanos, entre outras.

Sublinha a autarquia que está aa dar cumprimento a “um dos eixos estratégicos da autarquia que é o de fomentar parcerias com entidades culturais do concelho, com o intuito de alcançar os objetivos propostos e apoiar iniciativas que visem a salvaguarda, valorização e defesa interesse municipal em várias áreas”.

As candidaturas deixam de ser apenas submetidas através de email e passam a ser também apresentadas digitalmente através da plataforma online https://movimento.cm-santacruz.pt/.

Adianta o mesmo comunicado que o executivo santacruzense “aprovou também, por unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro no valor total de 1.000,00 euros a um estudante do ensino superior, que pelo seu quadro clínico de incapacidade acima dos 60%, devidamente comprovado, está abrangido pelo regulamento municipal nº 893/22”.

Foi ainda aprovada “a atribuição de um apoio financeiro no valor total de 46.266,00 euros a 13 munícipes, no âmbito do Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias”.