Foi assinado, esta tarde, um protocolo de colaboração, entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Novartis Portugal, pioneiro na longevidade e inovação cardiovascular. A assinalar o Dia Nacional do Doente Coronário, Simon Gineste começou por referir em causa está a promoção da prevenção das doenças cérebro-cardiovasculares, nomeadamente na redução do seu impacto e deteção precoce. “É com entusiasmo e emoção que reconheço o posicionamento da Região como pioneira na área da saúde. Esta é uma das primeiras regiões do mundo a ter uma política de longevidade”, afirmou, sublinhando uma “estratégia clara” neste protocolo que representa o início de uma jornada e cujo objetivo é estender a Portugal inteiro e ao resto do mundo.

Por seu turno, Pedro Ramos, secretário regional, no decurso da sua intervenção, relembrou que as doenças cardiovasculares representam 30% das causas de mortalidade em Portugal e que, destas, 85% estão relacionadas com enfartes do miocárdio e AVC. Na Região, o SESARAM dispõe de 116 operacionais no serviço de cardiologia, que prestam cuidados a cerca de 3.300 doentes, dos quais 6 dezenas com insuficiência cardíaca. Neste âmbito, são realizadas cerca de 6 mil consultas anuais e 5.000 cirurgias, facto que, de acordo com o governante, justifica a importância deste protocolo, nomeadamente no posicionamento da Região “como pioneira na área da saúde”. Em causa está, igualmente, a relevância da transformação digital e o seu impacto da área, com a possibilidade dos profissionais interagirem com efetivos de todos os cantos do mundo, recorrer a assistência remota e realizar ligações de vídeo em alta definição.“A nossa pequena dimensão não é um problema, mas uma vantagem”, sublinhou.