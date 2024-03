A Região ambiciona ter um espaço maior para um call center para os cinco rastreios que, atualmente, a Madeira dispõe.

Esta manhã, o presidente do Governo Regional, acompanhado pelos responsáveis pela Saúde, visitou o novo Centro de Rastreios da RAM, no Centro dr. Agostinho Cardoso, no Campo da Barca. Miguel Albuquerque destacou a importância deste tipo de procedimentos para a deteção precoce da doença.

O Centro de Rastreios dispõe de três assistentes, mas o objetivo é contratar mais e, no futuro, ampliar o espaço ou criar um novo, atendendo ao progressivo aumento de rastreios, principalmente nos iniciados na Região em 2022. “Vamos acelerar reforçar os rastreios, temos de o fazer. É inevitável”, realçou o governante. “Vamos ter de aumentar o call center para seis pessoas e vamos ter a necessidade de ter um centro com melhores condições. Vamos ver”, disse, nem adiantar qual a solução a ser pensada.

Segundo o secretário regional da Saúde, o objetivo será efetuar cerca de 100 mil rastreios por ano na Região, nos cinco tipos efetuados na Região. Outro objetivo será também no caso do rastreio do cancro da mama, baixar para os 40 anos em vez dos 45 anos, uma vez que no último ano foram detetados 93 casos, dos quais 19 foram em mulheres com menos de 45 anos.

O centro de convocatórias da população para realizar um dos cinco rastreios, consoante a base populacional e idades, surge como uma nova ferramenta estratégica para facilitar as tarefas inerentes à realização dos rastreios, ao nível das convocatórias e registos e para melhorar o atendimento à população.

Para além dos rastreios do cancro da mama, iniciados em 1999, e da retinopatia diabética, iniciado em 2007, a Região passou a dispor, desde 2022, dos rastreios do colo do útero, do cólon e reto e da saúde visual infantil.

Nuno Ferreira, coordenador do Centro de Rastreios da Região, disse aos jornalistas que a população tem aderido às convocatórias em percentagens que diferem consoante o rastreio, mas têm estado entre os 70 e os 80%. “As pessoas aderem. Acham que é importante e temos de chamar a atenção para que adiram cada vez mais, pela qualidade de vida”.

São já “milhares de rastreios” efetuados por ano na Região, disse, exemplificando com o do cancro da mama, que atinge os 12 mil. O de saúde visual infantil, iniciado no ano passado, registou 900 processos, enquanto a retinopatia diabética atinge os dois mil rastreios.