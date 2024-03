Assinala-se hoje o Dia Internacional da Proteção Civil e para marcar a data está patente uma exposição, com meios humanos, na Praça do Povo, que esta manhã recebeu a visita das entidades oficiais, destacando-se a presença do presidente do Governo Regional, em gestão, e do secretário da Saúde e Proteção Civil.

“É importante lembrar os investimentos que são feitos e louvar as estruturas e o pessoal que trabalha na Proteção Civil. São investimentos que nós mantemos muito intensivos. Ainda ontem, foi a substituição do helicóptero que tem tido um papel muito importante no combate aos incêndios e nos resgates. Temos adotado sempre uma política de cooperação com todas as instituições. As forças militares e militarizadas que colaboram com a proteção civil e outras instituições”, começou por enquadrar Miguel Albuquerque, sublinhando modernização das estruturas e a importância do Governo Regional na certificação de estruturas e de edifícios com todos os índices de proteção e também na formação.

“A Proteção Civil dá mais de 120 cursos de formação por ano”, enfatizou. Não conseguiu, no entanto, pormenorizar o número preciso de meios e elementos destacados para esta exposição que assinala o Dia Internacional da Proteção Civil.

“São bastantes. Temos menos homens devido a estarmos em Governo de Gestão, não podemos disponibilizar tudo aquilo que era necessário para eles passarem aqui o dia, mas vão vir aqui a escolas para terem o contacto, desde a infância, com estas políticas que são essenciais”, elaborou Miguel Albuquerque.

Esta exposição conta com a presença do meio aéreo e respetiva Brigada Helitransportada. Confira as imagens.