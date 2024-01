A secretária regional da Agricultura, que esteve hoje, na sessão solene da freguesia de Santa Cruz, em representação do presidente do Governo Regional, manifestou abertura para trabalhar, mão a mão, com os autarcas. Tanto ao presidente da Junta, Paulo Alves, como ao presidente da Câmara, Filipe Sousa, manifestou disponibilidade para o diálogo.

Rafaela Fernandes, que ainda agora, participou numa reunião com o presidente da Câmara de Machico, onde discutiu assuntos relacionados com a área que tutela, mostrou total disponibilidade para, também em Santa Cruz, discutir assuntos da tutela. Lembrou que em junho de 1996, foi aprovado o decreto legislativo regional que formalizou a legítima aspiração elevação de vila de Santa Cruz a categoria de cidade.

Cidade que é a maior porta de entrada na Madeira. No que toca a prioridades para Santa Cruz, a governante disse que haverá o reforço da adução do lanço do Canal dos Tornos. Aproveitando a ocasião, disse que há obras estruturantes que se não forem realizadas através de sinergias, muito difícil será concretizar. Rafaela Fernandes adiantou que no setor da agricultura, poder-se-á falar em grandes investimentos mas se a água não chegar no dia programado, de pouco terá valor. Dicas para que Santa Cruz adira à ARM, destacando a importância de sinergias que deve haver entre o Governo e as Autarquias.

A secretária regional disse que o Governo está preocupado em encontrar proteção para as zonas altas de Santa Cruz.