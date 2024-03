O Partido R.I.R. conta desde o passado dia 29 de fevereiro com a presença de um representante da DPN no contacto com a população da Madeira e Porto Santo.

Numa nota enviada à redação, o partido refere que “uma das nossas grandes preocupações prende-se com a dependência cada vez maior dos jovens, e não só, em relação ao consumo de substâncias ilícitas. Com a promulgação da lei da legalização das drogas sintéticas, o Governo central, juntamente com a inércia dos deputados que representam a Madeira e Porto Santo estão a contribuir de forma escandalosa para o aumento da toxicodependência, bem como o aumento do tráfico de drogas e simultaneamente a destruição de muitas famílias e ao aumento dos problemas de saúde mental destes consumidores e famílias”.

Mais refere que “com todo o absurdo inerente à aprovação desta lei, questionamos qual o real interesse dos nossos governantes com a despenalização das drogas, sabendo de antemão as consequências da mesma. Estarão as nossas instituições de saúde preparadas? E os nossos tribunais e forças de segurança? Estarão igualmente preparados face às dificuldades vergonhosas e lamentáveis que já enfrentam, preparados para esta nova realidade?”

Desta forma, conclui a nota do o Reagir -Incluir- Reciclar, “a eleição de um deputado seja pelo círculo nacional ou regional fará com que o Partido R.I.R. faça pressão junto da Assembleia da República para a retirada desta legalização de drogas sintéticas”.