O coordenador regional do PCP, Edgar Silva, reuniu esta manhã com o representante da República para a Região, Ireneu Barreto, tendo manifestado o desejo de eleições antecipadas, considerando que é altura de devolver a voz ao povo.

Edgar Silva, que esteve acompanhado por Ricardo Lume e Herlanda Amado, não poupou aos partidos que sustentavam o governo de Miguel Albuquerque. Também se dirigiu ao PAN, para afirmar que estão a criar uma estratégia de impor condições com o objetivo de “tentar parecer que não está feito com a maioria (PSD/CDS-PP)”.

Edgar Silva invocou o “pântano político”, em que a Região está e disse que os madeirenses não merecem esta situação.

“Viemos manifestar também a nossa preocupação por este quadro político que está criado. No fundo, são processos que não estão a credibilizar a democracia e a própria autonomia”, explicou. O alarme social que se cria, indagou Edgar Silva, não é salutar e, quanto a putativos acordos com partidos da oposição, isto tendo por base um cenário de eleições antecipadas, foi contundente em rejeitar esses acordos. Sobre um eventual acordo com o PS-M, respondeu: “Que horror!”.

Recorde-se que consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao representante da República para a Região recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira. O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.