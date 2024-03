Nuno Morna (IL), subiu ao palanque do hemiciclo nesta manhã de quarta-feira para a apresentação do segundo ponto da ordem de trabalhos. A “Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria da IL intitulado “ Recomenda ao Governo Regional da Madeira realizar as cirurgias destinadas à construção dos Acessos Vasculares subcutâneos - Fistula (FAV) Ou Pontagem arteriovenosa (PAV), em todos os doentes insuficientes renais”

O deputado único da Iniciativa Liberal defende que se vá buscar mais profissionais, mas lamenta a falta de vontade política.

Na sua explanação, elaborou: “O problema dos insuficientes renais arrasta-se há muitos anos” cuja sobrevivência e qualidade de vida do doente, em larga medida, assim afirmou, depende “da eficiência dos tratamentos e hemodiálise”.

Nuno Morna (IL), lembrou que são mais de 200 utentes e que, a seu ver, “o SESARAM nunca deu uma boa resposta”.

“A madeira representa um dos péssimos exemplos nesta matéria”, sublinhou, enfatizando a “triste realidade que envergonha o Sistema Regional de Saúde”.