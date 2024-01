Está a ganhar força que a solução alternativa a Miguel Albuquerque possa vir do interior do Governo Regional.

Num momento em que correm vários nomes para substituir o presidente demissionário - e cuja solução poderá sair, segundo o jornal Público, de entre Rafaela Fernandes ou Jorge Carvalho, ambos secretários regionais, ou Tranquada Gomes, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Manuel António Correia, antigo secretário regional nos governos de Alberto João Jardim, ou Pedro Coelho, presidente da Câmara de Câmara de Lobos -, uma fonte que acompanha de perto o processo negocial indicou ao JM que, “neste momento”, é mais forte a possibilidade de a solução vir “do interior” do atual Governo Regional do que vir de fora.

A ser assim, a solução Tranquada Gomes, que vem ganhando força nos média, poderá estar a perder força. Fontes dizem ao JM que a preferência pelo antigo presidente do parlamento regional vem sobretudo do interior do PSD e não tanto do Governo.

A mesma fonte ressalva, no entanto, que o momento político é “muito volátil” e pode alterar-se até segunda-feira.