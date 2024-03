Miguel Albuquerque diz que um quadro de novas eleições a nível nacional é possível. Defendendo que, neste momento, o país está instável, com uma situação pré-negocial, Miguel Albuquerque, ainda assim, espera que isso não aconteça porque “não podemos estar sempre em eleições”.

Afirma que o crescimento do Chega era previsível e foi feito à custa dos votos que eram do PS. Argumenta que os socialistas realizaram uma espécie de cerca sanitária ao Chega, que acabou por ajudar a aumentar os resultados do partido.

Questionado sobre se sente traído com caras que foram para o lado de Manuel António Correia, disse estar há muito tempo na política e que isso não o incomoda. Em declarações aos jornalistas, esta manhã, antes da assinatura de protocolos com casas do povo da Madeira, o presidente do Governo destacou que, no que se refere a estas instituições, o investimento é mais de meio milhão de euros.

O presidente do Governo Regional não se arrepende do reforço dado a todas as casas do povo da Madeira, apesar de haver algumas críticas nesse sentido. Palavras durante a cerimónia de assinatura de contratos-programa com as Casas do Povo, iniciativa que decorre no Convento de Santa Clara. Meio milhão de euros é quanto vão receber numa primeira fase.