O PTP, numa nota enviada às redações, sugere que, caso estivéssemos no continente, Pedro Ramos teria de se demitir por, afirma o partido, “oferecer cunhas na saúde em troca de votos”.

O Partido Trabalhista Português, lamentou hoje a postura do Secretário da Saúde, Pedro Ramos, por alegado favorecimento aos militantes do PSD no acesso aos cuidados de saúde no SESARAM. Em causa os telefonemas feitos a militantes por ocasião das internas do PSD, onde supostamente Pedro Ramos, apresenta-se como facilitador telefónico “sempre que precisar da Saúde” em troca de votos na candidatura de Miguel Albuquerque.

Raquel Coelho diz “que se fosse no continente, o caso não passaria incólume, graças à pressão pública da comunicação social, o secretário Pedro Ramos teria de se demitir”.

Para o PTP esta é uma das muitas razões pela qual o PSD deve passar para a oposição na Madeira.” Estão cheios de maus hábitos e usam os meios da Região para servir o partido”, denunciaram os trabalhistas.