Um homem de de 41 anos e uma mulher de 26 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal, tendo sido indiciados por crime de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, adiantou o Comando Regional da PSP, em comunicado.

De acordo com a nota, a detenção ocorreu na sequência de uma abordagem por agentes da esquadra de Câmara de Lobos aos dois cidadãos, que circulavam naquele concelho, “na posse de um cartão bancário em nome de um terceiro e de diverso material suspeito de ter sido adquirido com esse mesmo cartão”.

“Contactado o proprietário do cartão, este confirmou ter extraviado a sua carteira, confirmando ainda a existência de vários pagamentos do seu cartão bancário, feitos sem a sua autorização, através do método contactless, desejando o respetivo procedimento criminal contra os suspeitos”, adianta ainda a mesma fonte.

“Dada a existência de flagrante delito, os cidadãos foram detidos e notificados para comparência em Tribunal, mediante constituição de arguido e termo de identidade e residência. Os objetos adquiridos ilicitamente foram apreendidos e remetidos ao Tribunal à ordem do processo nos termos da lei penal”, pode ler-se no comunicado.