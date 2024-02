A divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal lança amanhã as ‘Tertúlias Juvenis’, um projeto mensal que pretende promover conversas com jovens talentos ou com percursos profissionais de relevo “que possam partilhar a sua experiência com outros jovens e dar a conhecer o seu percurso”.

A primeira destas tertúlias, que terá lugar amanhã à tarde, na Sala da Assembleia Municipal, das 15h00 às 16h15, tem como tema “Jovens e Sexo – Mitos e Desafios” e terá como principal oradora a jovem Petra Freitas, psicóloga com especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde e com formação em Sexologia Clínica e Terapia de Casal.

“Assim, na sequência da comemoração do Dia dos Namorados, propõe-se a discussão em torno da importância das questões da sexologia e do sexo na vida dos jovens e na forma como se relacionam com os outros, pretendendo trazer à discussão os principais desafios e mitos entre a população juvenil do município, contando para tal com uma jovem profissional de referência na temática”, refere a Câmara, num comunicado.

Esta primeira tertúlia terá como público-alvo os jovens estudantes do ensino secundário do município do Funchal.