Bom dia!



Se as eleições regionais se realizassem nesta altura, o PSD voltaria a sair vitorioso, mas ficaria mais distante da maioria absoluta, passando de 23 para 21 deputados. O estudo de opinião da Intercampus, encomendado pelo JM e JM-FM, revela ainda que o PS acrescentaria três deputados aos onze atuais. BE e PAN ficariam fora do Parlamento, assim como o CDS. IL ganha ascendência, Chega recua.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as legislativas. Método eleitoral desperdiçou mais de 73 mil votos na Madeira.

Saiba ainda que em Estrasburgo Sara Cerdas e Cláudia Aguiar defendem projetos europeus e não perca as Ocorrências com dois casos de relevo: 12 arguidos condenados por tráfico de droga; Homem de 67 anos detido em Câmara de Lobos por violência doméstica.

Nesta edição, um Tirar a Limpo sobre a riqueza. Será que o PIB da Região cresceu 30% desde 2019 como referiu Rui Barreto? Não perca a resposta.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira.