Rubina Leal (PSD), subiu ao palanque no Período Antes da Ordem do Dia para esclarecer que o Governo Regional tem fomentado o desenvolvimento e crescimento na área da Saúde, designadamente nos recursos humanos. Mais indicou que os indicadores são mais positivos na Madeira do que no Continente.

A deputada lembra que apesar das listas de espera, “milhares de cirurgias e consultas” foram feitas. Mais disse que a população, quando questionada, declara estar satisfeita. Lembrou ainda que ninguém fala na resposta dada à pandemia que “foi, de facto, muito prejudicial para a nossa Região nos mais diversos fatores”.

“Temos a decorrer na Madeira a maior obra pública do país, que é precisamente o Hospital Central e Universitário da Madeira (...)”, repetiu Rubina Leal que ainda criticou o Estado português que “tarda em transferir as verbas” para esta obra que classificou como “decisiva” para o futuro da Madeira.

Ainda assim, asseverou a parlamentar, “a oposição continua no seu ruído permanente”.