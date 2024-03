Bom dia!

Sondagem da Intercampus para o JM e a rádio JMFM, sobre as eleições de domingo, mostra que os eleitores mantêm a confiança na coligação PSD/CDS, castigam o PS e premeiam o Chega. Iniciativa Liberal regista subida e JPP desce.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca ainda o PSD. Leonel Silva revela ter rejeitado convite de Albuquerque. Manuel António disponível para a campanha da coligação. Presidente do PSD desvaloriza apoio de Jardim ao adversário.

Saiba ainda que Governo em gestão adianta meio milhão de euros às Casas do Povo e que mundo digital impulsiona livro.

Destaque também para as Ocorrências, com uma detenção e 10 pessoas identificadas por tráfico de droga no Funchal.

O Tirar a Limpo de hoje fala de privacidade. A utilização de drones é motivo de queixas na Madeira? Saiba a resposta nesta edição.

Não perca ainda a Cultura. Herman José vai à Semana do Mar no Porto Moniz.

