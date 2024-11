Luís Martins, JPP, frisou no hemiciclo o muito trabalho desenvolvido pelo partido naquele município, sobretudo ao nível social, atirando para a bancada do PSD que talvez é por isso que têm ganho aquele concelho.

Num pedido de esclarecimento, Rafael Carvalho (PSD), afirmou “que as obras no concelho de Santa Cruz foram feitas pelo Governo”, dando o exemplo do pavimento da escola do Caniço “que o JPP foi lá enganar a comunidade escolar e os alunos e nada fez”.