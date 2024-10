O PSD considera “lamentável que o Executivo JPP tenha votado contra a proposta do PSD para a cedência temporária e a título gratuito do imóvel conhecido como o Edifício da antiga Junta de freguesia do Caniço à Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar do Caniço (Escola da Vargem)” recusando, assim, ao Caniço, “um espaço que é desejado pela Escola e que garantiria melhores condições aos alunos mas, também, a todos os que ali trabalham”, acusa o Vereador do PSD Brício Araújo, sublinhando ser inaceitável que a Câmara Municipal, que tem competências nesta matéria, compactue com o facto das crianças atualmente frequentarem aulas num polidesportivo, uma situação que obrigaria a uma resposta alternativa urgente.

Brício Araújo que, a este propósito, lembra que, além do mais, este espaço “permitiria também suprir a carência de uma Unidade de Ensino Especializado, principalmente ao nível do apoio específico para crianças com espetro do autismo”, criticando o facto do JPP “colocar, mais uma vez, questões partidárias mesquinhas à frente do superior interesse destas crianças, dos pais, dos trabalhadores da Escola e dos professores do Caniço, freguesia que mais contribui em impostos para as verbas astronómicas que a Câmara apresenta e que são dinheiro do povo”.

Uma recusa que, segundo sublinha o Vereador Social-democrata, prende-se com argumentos que, no mínimo, são “amadores”, tanto mais quando o JPP alega que esse espaço precisa de obras quando, simultaneamente, assume que tem uma cedência a outras entidades. “É evidente que, se a Câmara cedeu a terceiros, é porque está em condições de utilização e, neste momento, aquilo que é preciso é definir prioridades, sendo certo e seguro que a prioridade é o Caniço, a Escola e as crianças”, sublinha, por fim, Brício Araújo, considerando ser inadmissível que a Câmara Municipal ofereça como alternativa aos alunos a Biblioteca do Caniço ou a sala de reuniões da loja do Munícipe, infraestruturas que ficam afastadas da Escola.

“Na realidade, o JPP critica os partidos políticos, mas acaba por demonstrar o pior da política partidária”, frisa Brício Araújo, que, a rematar, questiona “como é que pode o JPP governar o segundo maior concelho da Madeira se não acompanha as preocupações nem está ao lado das crianças dos pais, dos professores, da Escola e, assim sendo, do futuro?”, apontam os sociais-democratas.