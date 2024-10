O grupo parlamentar do PSD revelou, hoje, que dará entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação à Associação Regional de Canoagem da Madeira e à Federação Portuguesa de Canoagem, pelo que considera ser uma “exemplar organização” do primeiro Campeonato de Canoagem de Mar, realizado na Região.

“Este evento, que reuniu atletas de várias partes do mundo, representou um marco importante para a promoção da Madeira como destino de excelência no desporto náutico, reforçando o papel da ilha no panorama internacional de competições desta modalidade”, apontou o partido, em comunicado.

Desta forma, o grupo parlamentar do PSD diz reconhecer “o esforço, a dedicação e a competência das entidades organizadoras, que asseguraram o sucesso de um evento de grande dimensão, contribuindo significativamente para a promoção do desporto e para o fortalecimento da economia local”.

“A realização deste evento reafirma o potencial da Madeira para acolher competições internacionais de alta qualidade, destacando, ao mesmo tempo, o nosso património natural, como recursos privilegiados para a prática de desportos náuticos”, evidencia.

O PSD “reafirma o seu apoio a iniciativas que promovam o desporto e a valorização da RAM no cenário internacional, congratulando, mais uma vez, as entidades envolvidas pela organização deste evento de sucesso”, remata.