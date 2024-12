O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos deu entrada naquele órgão autárquico a um conjunto de propostas em diferentes áreas, com vista a serem integradas no Orçamento Municipal para 2025, que irá a votação amanhã.

Entre as várias medidas propostas, os socialistas defendem um reforço dos apoios na área da Educação, designadamente o aumento do valor das bolsas de estudo para um máximo equivalente ao valor da propina anual e a criação de um prémio de mérito no acesso ao ensino superior, através de um regulamento próprio, acumulável com outros apoios, para os três melhores alunos do concelho (no valor de 1.000 euros para cada aluno). No campo da Educação, o PS defende igualmente a melhoria da escola da Vargem, de modo a conferir-lhe condições para que possa servir como anexo à escola do Covão.

Por outro lado, no âmbito da garantia da segurança e ordem públicas, o deputado municipal Nilson Jardim adianta que o PS propõe o reforço das medidas para melhorar a segurança nos espaços públicos, videovigilância e regulamentação para a atividade dos guardas noturnos, a construção da Unidade Operativa da Proteção Civil no Curral das Freiras e a construção de uma estrada corta-fogo entre a Corrida e a Trompica.

A um outro nível, os deputados socialistas defendem a criação de bolsas de estacionamentos públicos, propondo, para o efeito, a elaboração de um levantamento de terrenos já expropriados, junto a estradas, com potencial para este fim. Sugerem, ainda, a elaboração de um estudo de mobilidade urbana, desenvolvido por entidade competente, a criação do acesso à via rápida na zona da Caldeira e a construção de um parque de merendas no miradouro do Pico da Cruz.