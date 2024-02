A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas de 10 de março deixou, hoje, a garantia de “tudo fazer” na Assembleia da República para assegurar a melhoria das condições profissionais dos bombeiros na Região, quer por via da valorização do pessoal, quer do “apetrechamento” das respetivas corporações.

Os candidatos do partido estiveram reunidos esta manhã com a delegação regional do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, para auscultar as suas preocupações em áreas como a progressão na carreira e o acesso à reforma. Um encontro que Paulo Cafôfo considerou importante para perceber a situação atual destes profissionais “que desempenham um papel fundamental na defesa da população”.

“Nós não nos podemos lembrar dos bombeiros apenas quando há fogo ou quando há alguma catástrofe”, disse o presidente do PS-M e cabeça de lista às Legislativas.

Como adiantou, “é importante conhecer o caderno reivindicativo dos bombeiros para depois, no âmbito das suas funções na Assembleia da República, os deputados poderem trabalhar em soluções para defender esta classe, continuando a valorizar as pessoas e a dotar as corporações dos meios necessários”.

Paulo Cafôfo recordou, ainda, o facto de ter contribuído “para o recrutamento de novos bombeiros, para a valorização das suas carreiras e para a melhoria das condições em que exercem a sua missão” enquanto desempenhou as funções de presidente da Câmara Municipal do Funchal.

“É com essa sensibilidade que esta candidatura do PS se motiva e deixa uma garantia aos bombeiros de que tudo faremos para que a sua situação profissional possa ser dia a dia melhorada”, adiantou, voltando a evidenciar o “papel importante que estes homens e mulheres desempenham na sociedade”.

“A melhor forma de reconhecer a sua importância não é através de palavras, é através de ações e da melhoria da sua carreira”, rematou.