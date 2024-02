A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República reafirmou, hoje, o compromisso do partido em prosseguir com os investimentos previstos para a reabilitação e construção de novas esquadras da PSP na Região e defendeu o reforço de meios humanos e materiais para esta força de segurança.

Os objetivos foram expressos esta manhã, aquando de uma reunião com a delegação regional da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), na qual este organismo sindical entregou aos candidatos socialistas um memorando com as principais preocupações desta classe profissional.

Neste documento, a ASPP/PSP dá conta de algumas das problemáticas com que os polícias se deparam, entre os quais a falta de condições das esquadras do Porto Santo, Machico e Santa Cruz, a falta de meios humanos e de equipamentos de proteção individual para fazer face às ameaças mais recentes.

No final do encontro, Miguel Iglésias manifestou a sua concordância em relação a estas reivindicações, assegurando que, com um novo governo do PS, estas serão matérias prioritárias na próxima legislatura.

Como afirmou o candidato e atual deputado à Assembleia da República, o avanço nas condições de trabalho dos polícias deverá ser uma prioridade nos próximos anos, concretizando o investimento projetado para a construção e reabilitação de várias esquadras da Região, nomeadamente as da Ponta do Sol, Calheta, Santa Cruz, Machico e Porto Santo, como, aliás, ficou firmado aquando da última visita do ministro da Administração Interna à Região.

Por outro lado, embora o incremento e a valorização dos recursos humanos e a promoção das condições de trabalho dos elementos das forças de segurança tenham vindo a merecer a atenção dos governos socialistas, com a abertura de mais vagas para o curso de admissão de agentes, tendo o contingente da Região recebido cerca de 40 elementos, Miguel Iglésias apontou a necessidade de continuar a reforçar e rejuvenescer esta classe profissional, dado que mostra sinais de envelhecimento. Como justificação, deu também conta do aumento do sentimento de insegurança que tem vindo a verificar-se na Região, decorrente de vários fatores, entre os quais a crescente visibilidade do fenómeno das toxicodependências.

O candidato do PS-M a São Bento reafirma o compromisso do partido com a melhoria das condições laborais das forças de segurança e lembra, aliás, a recente reunião que o candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, manteve com a plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR, para abordar a questão do subsídio de risco, encontro que os próprios classificaram como “histórico”.