O Partido Socialista-Madeira manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de José Manuel Lira Caldeira, histórico militante e dirigente do partido, natural de São Vicente.

Numa nota enviada à redação, o partido refere-se a José Manuel Lira Caldeira como um “Homem de causas, sempre lutou com toda a garra e convicção pelos ideais do Partido Socialista, quer no todo regional, quer particularmente no concelho de São Vicente, onde foi um dos rostos mais visíveis do PS como autarca. Exemplo de resiliência e de dedicação à causa pública, José Manuel Lira Caldeira foi um acérrimo defensor dos valores democráticos, estando sempre na linha da frente do combate pelas causas em que acreditava e que visavam mais e melhores condições de vida para os madeirenses e para os vicentinos em particular. A sua partida entristece-nos e deixa-nos a todos mais pobres”.

A nota assinada pelo presidente do partido, Paulo Cafôfo, conclui que “neste momento, cumpre-nos agradecer toda a sua dedicação e entrega ao Partido Socialista e à Região, endereçando as mais sentidas condolências a todos os seus familiares e amigos”.