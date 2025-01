Paulo Cafôfo assumiu, hoje, o compromisso com os bananicultores da Região de que o primeiro ato de um(a) secretário(a) regional da Agricultura de um Governo do PS será acabar com o monopólio no setor da banana, que é inteiramente detido pela GESBA.

Em conferência de imprensa junto às instalações da empresa pública que gere o setor, em São Martinho, o presidente do PS-Madeira denunciou a “chantagem” e a tentativa de “amarrar” os bananicultores à GESBA, assegurando que a única forma de acabar com este monopólio, valorizar os agricultores e aumentar os seus rendimentos é com uma mudança política e com um Governo do PS.

Acusando o PSD de, através da GESBA, procurar “meter a mão em tudo e controlar tudo e todos”, Paulo Cafôfo explicou que hoje em dia não é possível a constituição de novas organizações de produtores porque a GESBA tem a exclusividade na receção e distribuição da banana e na gestão dos fundos europeus, que, frisou, “são dos agricultores”.

O líder socialista lembrou que o PS fez aprovar na Assembleia Legislativa da Madeira um projeto de resolução para acabar com o monopólio da GESBA no setor, mas o mesmo continua na gaveta, sem que o Executivo o implemente. Como denunciou, o Governo do PSD tenta “dar a volta com dois truques para amarrar os bananicultores”. Por um lado, faz com que estes entrem no capital da GESBA e, com isso, fiquem impedidos de participar na constituição de novas organizações de produtores, o que também se revela impossível pelo facto de, para tal, serem exigidos 100 produtores e um volume de comercialização de banana na ordem dos cinco milhões de euros. Por outro lado, faz com que, para que os agricultores possam receber o adiantamento do apoio da União Europeia, tenham de assinar uma declaração de compromisso em como vão entregar a banana sempre à GESBA. “Isto é uma forma de chantagear e de amarrar os agricultores”, reforçou.

Condenando esta postura do Governo e do PSD, Paulo Cafôfo adiantou que já falou com o eurodeputado socialista Sérgio Gonçalves, o qual, no âmbito da União Europeia, irá “efetuar as diligências necessárias para repor a justiça nesta forma de controlo e de chantagem que é exercida sobre os bananicultores”.