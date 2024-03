Sérgio Gonçalves (PS), foi o primeiro a intervir no Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) na sessão plenária de hoje que decorre na ALRAM.

O socialista começou por lembrar a ausência de Luís Montenegro da Região durante o período de campanha, para vincar que a ideia do “agora é que é” não é bem assim. Explicou que o que se ouviu na noite eleitoral foi que com a AD é que será realizado o desenvolvimento do país. Mas tem dúvidas que assim seja.

“A verdadeira surpresa é a reação do PSD e de Luís Montenegro”, disse, repetindo a ausência do líder social democrata na campanha, na Região, e afirmou mesmo que Montenegro deverá sentir “vergonha” da atual liderança do PSD-M.

“Os madeirenses têm legitimidade para olhar com desconfiança com um PSD que alimenta o contencioso com a República”, explanou, evocando, por outro lado, que o PS na República procedeu a financiamento em 50% do novo hospital.

“Estaremos atentos ao novo discurso do PSD-M”, advertiu, afirmando que estarão atentos a ver se as promessas em prol dos madeirenses se irão cumprir.

“Com o cadastro de Luís Montenegro, na Madeira, já seria muito bom que mantivesse os compromissos do PS com a Madeira”.

No mais, frisou as discrepâncias: “Continuamos a pagar mais que os Açorianos em Iva”.

PS deixa apelo a Marcelo

O parlamentar quis também deixar um recado ao Presidente da República para firmar: “Não haveria melhor decisão do que dissolver esta Assembleia e convocar eleições”.

O que, note-se, será possível a partir de 24 de março, altura em que Marcelo Rebelo de Sousa tem plenos poderes para o fazer.

O deputado socialista lançou ainda farpas para o Chega, lembrando que a “limpeza” é feita com um “pano sujo”, dizendo que o partido está minado de dissidentes social-democratas.