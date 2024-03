Paulo Cafôfo destacou, hoje, o facto de, por proposta de alteração ao Orçamento do Estado, da autoria dos deputados do PS na Assembleia da República, ter sido possível integrar o Porto Santo e os concelhos do norte da Madeira nos territórios de baixa densidade, medida que permitiu a redução do IRC para as empresas sediadas nestas localidades.

No segundo dia da visita que a candidatura do PS-Madeira à Assembleia da República está a fazer à ilha dourada, o cabeça de lista evidenciou a “valorização que o partido tem dado ao Porto Santo”. Como explicou, esta medida que introduz benefícios fiscais para as empresas locais tem um efeito multiplicador na economia, com a criação de emprego e a valorização do trabalho, e constitui igualmente um fator promotor de coesão territorial, algo que se revela fundamental tendo em conta a dupla insularidade da ilha.

Considerando que “não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente”, Paulo Cafôfo assegurou que a candidatura socialista está comprometida em valorizar o Porto Santo. “É preciso quebrar assimetrias, beneficiando aqueles que necessitam de ser valorizados”, sublinhou.

A outro nível, o também presidente do PS-Madeira criticou o Governo Regional por “não resolver o problema da falta de ligação ferry entre a Madeira e o Porto Santo durante o mês de janeiro”, garantindo que, “com o PS, esta lacuna será colmatada”.

Como expressou, a falta de ligação marítima no mês de janeiro tem consequências diretas no transporte de passageiros e de mercadorias, criando “grandes constrangimentos na ilha do Porto Santo, que é condicionada pela dupla insularidade”.

Paulo Cafôfo acusou o PSD de “falta de vontade política para resolver o problema”, referindo que “só se lembram do Porto Santo quando vêm cá de férias, esquecendo-se que a população vive aqui permanentemente e precisa desta ligação nos 12 meses do ano”.

“Não deixaremos que o Porto Santo fique sem transporte marítimo durante o mês de janeiro”, assegurou o líder do PS-M.